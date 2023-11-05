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Belediye Başkanı Aşgın, Anitta Otel’de “Aşgınan Geçen Dolu Dolu 4 Yıl” başlıklı tanıtım toplantısı düzenledi.

Şehre kazandırdığı hizmetleri 40 ana başlıkta yaklaşık 2 saate sığdıran Aşgın’ın toplantısına AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk başta olmak üzere ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Salonun tıka basa dolu olduğu toplantıda Aşgın, şehre kazandırdığı alt yapıdan üst yapıya, spordan kültüre ve şehrin silüetini değiştiren dönüşüm hizmetlerini 40 ana başlıkta topladı.



2017 yılında Belediye’nin bütçesinin yüzde 53, 2018 yılında ise yüzde 48 açık verdiğini belirten Aşgın, göreve gelmelerinin hemen ardından bütçenin yüzde 13 fazla verdiğini ve bu artışın 2023 yılında da devam ettiğini kaydederek, “Güçlü belediye, güçlü hizmetlerle yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Aşgın, bütün ihaleleri dijital ekranlardan 1 ay önce duyurduklarını ve ihale sonrasında da sonuçları açıklarını söyledi.

Çimento Fabrikası arazisinde modern bir kent inşa edeceklerini kaydeden Aşgın, “Bu şehir bir gün büyükşehir olacak ve bunun adımlarını tek tek atıyoruz” diye konuştu.



Aşgın daha sonra seçildiği günden bu tarafa gerçekleştirdiği faaliyetleri 40 ana başlık altında açıkladı.

Aşgın'ın sunumunun ardından AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da birer konuşma yaparak, yapılan hizmetleri başarılı bulduklarını dile getirdi.

Toplantının ardından ise katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.