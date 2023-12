CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Çorum Havaalanı yatırım programından çıkarıldı” dedi.

Çorum Havaalanı’nın yatırım programından çıkarıldığının açıklanmasıyla AKP’li belediye başkanlarının, milletvekillerinin vaatleri havada kalırken, Çorumlular’ın Havaalanı hayali de proje gibi yarım kaldı. Temeli atıldıktan ve 16 milyon TL harcandıktan sonra 27 yıldır çürümeye terk edilen havaalanı için harcanan paralar da boşa gitti.

“SEÇİM SÖZÜ OLARAK KULLANILIYORDU”

Her seçim döneminde Çorumlular’a söz olarak verilen yaklaşık çeyrek asırdır yarım bırakılan Havaalanı projesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Çorum Havaalanı ihalesi 7 Kasım 1996 tarihinde Çorum Valiliği tarafından gerçekleştirilmiş ancak ‘STOL Havaalanları İnşaat Projesi’ 27.12.2002 tarihli ve 2002/132 sayılı YPK kararı ve Bakanlar Kurulu’nun 30.12.2002 tarihli ve 2002/5169 sayılı kararı ile Bakanlığımız Yatırım Programından çıkarılmıştır. Bu tarihten sonra herhangi bir ödenek ayrılmamıştır” dedi.

Bakan Uraloğlu, Çorum Havaalanı’nın yatırım programından çıkarılmasını “Amasya Merzifon Havalimanı; Çorum il merkezine yaklaşık 62 km mesafede olup, ilin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitededir” şeklinde açıkladı.

“HALKIMIZI 21 YILDIR KANDIRMIŞLAR”

Çorum Havaalanı’nın 2002 yılında yatırım programından çıkarılmasına rağmen projeye ödenek ayırmayan AKP iktidarının 21 yıldır Çorumlular’ı kandırdığını, her seçim öncesinde bu yalanı devam ettirerek Havaalanı sözü verdiğini hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “AKP il başkanları, milletvekilleri, hatta bakanları yıllardır halkımızın gözünün içine bakarak yalan söylemişler. Son genel seçim öncesinde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim mitinginde Çorum Havaalanı’nın bitirileceğini açıklamıştı. Çorumlular 27 yıl önce temeli atılan havaalanı ha bitti ha bitecek diye beklerken, meğer yatırım programından çıkarılmış ve Çorumlular’dan gizlenmiş” dedi.

“CUMHURBAŞKANI’NIN MEMLEKETİ RİZE’YE VAR ÇORUM’A YOK”

Bakan Uraloğlu’nun Çorum Havaalanı’nın yapılmamasıyla ilgili Amasya Havalimanı’nın yakınlığını göstererek “tutarsız bir gerekçe” sunduğunu ifade eden Tahtasız, şunları söyledi:

“Bakan Amasya Merzifon Havaalanı’nın Çorum’a 62 km mesafede olduğunu öne sürerek havaalanı yapılmasına gerek yok demiş. Trabzon-Rize arası 79 kilometre. Ama her iki ilde de havaalanı var. Üstelik Çorum ihracatta Karadeniz’de 18 ilin içerisinde birinci sırada yer alıyor. Nüfusu Rize’den fazla. İhracatımız Rize ve Trabzon’dan daha fazla. Buna rağmen Çorumlu iş insanı ve halkını tek İstanbul seferi olan askerî havaalanına mecbur bıraktılar. Cumhurbaşkanı’nın memleketi olduğu için Rize’ye deniz doldurularak havaalanı yapılıyor, ihracatı ve nüfusu Çorum’dan az olan Yozgat’a havaalanı yapılıyor. Ancak bölgesinde ihracat birincisi olan Çorum’da 16 milyon harcanarak yapımına başlanan havaalanı projesi yatırım programından çıkarılıyor. Çorum’un suçu ne? Harcanan paralara yazık değil mi?”