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“Bu Benim Öyküm”, “Ah Ellerim Kırılaydı” ve “Kahverengi Gözlerin” gibi şarkılarıyla tanınan tanınmış sanatçı Tuğçe Kandemir, Çorum Belediyesi'nin yaz konserleri kapsamında ilimizde sahne aldı.

Daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında sahne alması beklenen ancak ilimizdeki şehit haberi nedeni ile ileri bir tarihe ertelenen konser 3 Ekim 2023 Salı akşamı saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda yapıldı.

Kadeş Barış Meydanı’nda Çorumlularla buluşan Tuğçe Kandemir, en güzel şarkılarını hayranları için seslendirdi. Konsere Çorumlular yoğun ilgi gösterdi. Konser sonunda Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat tarafından sanatçıya çiçek verildi.