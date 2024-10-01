Bolu Çorumlular Derneği Başkanı Hakkı Dişli, Yönetim Kurulu üyesi, AK Parti Meclis üyesi ve Karakaşlar Traktör sahibi Alaattin Karakaş, Yönetim Kurulu Üyesi Köfteci Hasan Hüseyin Türkmen ziyarette hazır bulundular.

Bolu Çorumlular Derneği Başkanı Dişli, İskilip-Tosya yolu, Çorum - Osmancık yolu, Çorum’da temeli atılan yeni kurum ve kuruluşların inşaatları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bolu’da Çorumlular olarak ciddi bir nüfusa sahip oldukları dile getiren Dişli, hemşehrimiz Meclis üyesi ve Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Karakaşlar Traktör Alaattin Karakaş ve Yönetim Kurulu Üyemiz Köfteci Hasan işletme sahibi Hasan Hüseyin Türkmen’in işyerlerini de ziyaret ettikleri söyledi.

Bolu’da yaşayan Çorumlularla ilgili bilgi veren Dişli, 22 bin civarında Çorumlu olduğunu ve ağırlıklı olarak Sağlık Mahallesi’nde %60 nüfus yoğunluğunun bulunduğunu, ancak bu rakamın yaz ayları ile birlikte inşaat sektörünün hareketlenmesi ile birlikte 24 binin üzerine çıktığını ifade etti.

Bolu’da en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını ifade eden Hakkı Dişli, 200 civarında sektörde işinsanlarının bulunduğunu, Pandemi döneminde ve Ramazan ayı ile birlikte yılın belli zamanlarında muhtaç ailelere ulaştıklarını, hayırseverlerin yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını vurguladı.

Bolu, Çorumlular Kültür, Sanat, Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 2025 yılında Şubat veya Mart ayının 19’unda saat 19.00 da Çorumlular buluşması planladıklarını da ifade etti.

Editör: Haber Merkezi