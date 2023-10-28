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Türkiye’nin dört bir yanında dört farklı mevsim yaşanır, binlerce farklı insan yaşar ve birbirinden farklı diller vardır. Her yiğidin yoğurt yiyişi nasıl farklıysa Türkiye’de herkesin konuşma dili yörelere göre farklılıklar gösterir. Bu da insanların sesleniş biçimlerini etkiler.

Araştırma sonrasında Ankara’da ‘la bebe’, Eskişehir’de ‘hacım’, Konya’da ‘ortağım’ kelimeleri haritada yerini alırken, en farklı sesleniş Çorum'dan geldi.

Çorum, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve lezzetli leblebisi ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir. İnsanları ise her zaman misafirperver ve iyi niyetlidir. Birbirlerine seslenme şekilleri ise gerçekten çok şaşırtıcı.

Yapılan araştırmaya göre Çorum’da insanların birbirine ‘Göbel’ diye seslendiği ortaya çıktı. 'Göbel' kelimesi öne çıkarak kullanılan en farklı kelime olarak haritaya geçti.