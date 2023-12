Geçtiğimiz yıl “Etini Acıtmak” isimli ilk kitabı Doğan Kitap tarafından yayımlanan Orhan Murat Bahtiyar, Berlin Kültür Senatosu tarafından Almanca dışında yazan yazarlara verilen 2024 Yazarlık Ödülü’ne layık görüldü.

Öykülerinde toplumsal olayların içinden geçen ve kabullenmesi zor ölüm, vicdani tutarsızlık gibi konuları ele alan Çorumlu Yazar Bahtiyar, bu ödül kapsamında senatonun destek bursundan faydalanacak.

Berlin Kültür Senatörlüğü’nün 2018 yılından beri Berlin’de yaşayan uluslararası yazarlara verdiği ödülün sahipleri 7 kişilik bağımsız bir jüri tarafından veriliyor. Bu yıl jüri üyeleri arasında Achim Wagner, Hernán D. Caro, Jean-Baptiste Coursaud ve Karolina Golimow-ska gibi isimlerin bulunduğu ödüle toplam 277 başvuru yapıldı.

ORHAN BAHTİYAR KİMDİR?

Çorum/Sungurlu'da dünyaya gelen Yazar Orhan Bahtiyar, Ankara Atatürk Lisesi ve TOBB ETÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mühendisliğin yanında profesyonel olarak fotoğraf ve sinemayla da ilgilenen Bahtiyar, New York National Academy ve School of Visual Arts’ta fotoğraf ve sinema eğitimi aldı.

İlk kısa filmi “Boşluk” New York Creative Mischief Show’da gösterildi. Öykü ve makaleleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. İlk kitabı “Etini Acıtmak” 2022 yılında Doğan Kitap tarafından basıldı. Fotoğrafları Ankara, İstanbul ve New York’ta kişisel ve karma sergilerde yer aldı.

2016 yılında New York Üniversitesi’nde teknoloji yönetimi ve inovasyon üzerine yüksek lisansını tamamladı. İnovasyon, girişimcilik ve markalama alanlarında danışmanlık ve proje yöneticiliği yapan Orhan Murat Bahtiyar şu anda Berlin’de yaşıyor ve Berlin School of Economics’te dijital yaratıcılık alanında akademik ve edebiyat çalışmalarına devam ediyor. Her ay OT Dergi’de yazıyor ve 1 kedisi var.