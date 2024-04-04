Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Ramazan'ın bereketini paylaşmak amacıyla düzenlenen iftar programı düzenlendi. İftar programında Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve diğer il protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelerek birlikte iftar açtı.

Programda birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Vali Canbolat güvenlik güçlerinin vatan için canlarını ortaya koyduklarını belirterek, şehit ve gazilere minnet ve şükranlarını dile getirdi. Programın sonunda katılımcılar, birbirleriyle sohbet ederek hasret giderirken, dualar ederek iftarlarını açtı.

Editör: İHA AJANS