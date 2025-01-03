Oda Başkanı Necmettin Uzun, Konya’da tüm marka ve modellerin alt takım ve fren disk balatasını imal eden, dünyanın 97 ülkesine üretim yapan, yerli ve milli bir fabrika olan, 5000’e yakın personel istihdam eden AYD firmasının üretim tesislerini ziyaret etti.

Fabrika yetkililerinden imalat durumu ve çalışmalar hakkında bilgi alan Uzun, en kısa zaman içerisinde meslek erbabı ustalarla birlikte Konya’ya ve AYD firmasına teknik gezi düzenleyeceklerini bildirdi.

Oda üyelerinin bilgi ve tecrübelerini artırmak, yeni pazar alanları açmak, ustaların teknolojinin son durumunu yerinde incelemelerini ve ufuklarını genişletmelerini sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı teknik gezilere önem verdiklerinin altını çizen Necmettin Uzun, “Daha önce Konya’yı ziyaret etmiş ve üretim sahalarını yerinde incelemiştik. Geziden esnafımız oldukça memnun kalmıştı. Oda üyelerimizden gelen talep üzerine Konya’ya tekrar gezi düzenleyeceğiz. Programımız netleştiğinde kamuoyuna ve oda üyelerimize gereken bilgileri vereceğiz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK