Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bitkisel ve hayvansal üretimi daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla uygulamaya konulan, “Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli” ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, “Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Programı” hakkında bilgi verdi.

Toplantının açış konuşmasını yapan Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum’un toplam arazi varlığının 551 bin 284 hektar olduğunu belirterek, “İlimiz tarımsal arazi büyüklüğü bakımından 81 il arasında 10. sırada yer almaktadır. Bu alanın 110 bin hektarında (%20) sulu tarım, 441 bin hektarında (%80) ise kuru tarım yapılmaktadır. Arazi varlığının 414 bin hektar alanında tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, 14 bin hektar alanında sebze üretimi ve 9 bin hektar alanında meyve üretimi yapılmaktadır.

Hayvan varlığı bakımından ise 209 bin adet büyükbaş hayvan sayısı ile 28. ve 268 bin adet küçükbaş sayısı ile 54. sırada yer almaktayız” dedi.



ÇORUM’DA 7 ANA ÜRÜNE DESTEK VERİLECEK

Çorum’un mevcut tarım potansiyeli ve üretim planlanması kayıtlılık, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik kriterleri göz önünde bulundurularak 2025-2027 Bitkisel Üretim Planı kapsamına alınan ve 13 ana üründen 7 ana ürün ve 6 çeşit yem bitkisi belirlendiğini kaydeden Göktekin, “Planlamaya esas ürünlerimiz buğday, arpa, ayçiçeği, nohut, soğan, mercimek, patates ile yem bitkileri grubu ürünleridir.

Hayvansal üretim planı ise kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurta üretimi başlıkları altında değerlendirilmiş, 2024-2026 yıllarını kapsayan bir üretim planlaması oluşturulmuş; asgari ve azami üretim miktarları belirlenmiştir.

Su ürünleri üretim planı ise ilimizde bulunan 20-25 adet irili ufaklı baraj, göl ve göletler arasında değerlendirilerek hazırlanmış, avcılığı ve yetiştiriciliği gerçekleştirilecek iç su ürünleri ve üretim miktarları belirlenmiştir” dedi.

“MAZOTTA YÜZDE 100, GÜBREDE YÜZDE 50 DESTEK”

Göktekin’in açış konuşmasının ardından yeni model hakkında sunum yapan Bakan Yardımcısı Gizligider, üreticilere iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkilerini anlatırken, verilecek olan yeni destek başlıklarını da açıkladı.

Yeni destekleme modeli ile destek kalemlerinde sadeleşmeye gidildiğini söyleyen Gizligider, “21 kalemden oluşan bitkisel üretim destekleri 3 ana kaleme; 22 kalemden oluşan hayvancılık destekleri 7 ana kaleme; 15 kalemden oluşan su ürünleri destekleri ise 2 ana kaleme düşürülmüştür. Burada 3 ana kalem olan Temel Destek, Planlı Üretim Desteği ve Üretimi Geliştirme Desteği ile üreticilerimiz desteklenmiş olacaktır” dedi.



Çorum merkezde patates, arpa, ayçiçeği, nohut, mercimek, buğday, soğan ve yem bitkileri ekilmesi halinde mazotta yüzde 100, gübrede yüzde 50 destek sağlanacağını kaydeden Gizligider, bu ürünlere ilave destek verileceğini, böylece Türkiye’deki toprakların yüzde 77’sinde üretilen ürünlerin planlama kapsamına alınacağını söyledi.

Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile çok sayıda üreticinin katıldığı toplantıda üreticilerin soruları da yanıt buldu.