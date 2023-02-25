Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı hayatını kaybetti. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam Köyünden merhum Muhittin Saçıntı'nın eşi ve yönetmen, oyuncu ve senarist, Mandıra Filozofu adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu Çorumlu hemşehrimiz Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı vefat etti.

Güzide Saçıntı uzun süredir Tuzla Okan Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi. Cenazenin bugün ikindi namazına müteakiben Kartal Cem evinden kaldırılacağı bildirildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.