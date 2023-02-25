Çorum’un İskilip ilçesinde 45 yaşındaki bir genç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İskilip ilçesi nüfusuna kayıtlı, kahveci esnafından merhum Hilmi Köylü'nün oğlu, belediye personeli Mustafa Köylü'nün kardeşi Orhan Köylü (45), hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, evinde aniden rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Orhan Köylü, kurtarılamadı. Merhumun cenazesi Akşemseddin Camii’nden alınarak Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.