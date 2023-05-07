Geçtiğimiz günlerde CHP heyetinin Cumartesi Pazarını ziyareti sırasında bir kadın, Kılıçdaroğlu’na nazar değmemesi ve uğur getirmesi için yanında bulundurduğu Üzerlik otunu gönderdi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar ve beraberindeki parti yöneticilerinin pazarı gezdiği sırada Kamile Anar ile sohbet eden bir kadın, “Kemal Kılıçdaroğlu’na nazar değmesin. Üzerindeki nazarlar da yok olsun. O bizim için çok değerli. Alın bu üzerlik üzerlik otunu O’na gönderin, odasına assın” dedi.

Üzerlik otunu teslim alan Kamile Anar ise ilk fırsatta Kılıçdaroğlu’na teslim edeceklerini söyledi.

ÜZERLİK OTU, ÖZGÜR ÖZEL’E TESLİM EDİLDİ

İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim ofisinin açılışını yapmak üzere Çorum’a gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e üzerlik otunu teslim ederek, “Bunu Kılıçdarolu’na götürün. Çorumlu teyzemizin de selamlarını iletin. Teyzemiz nazar değmesin, uğur getirsin, şifa olsun, kötülüklerden korusun diye bu otu kendisine gönderdi. Bu üzerlik otunu odasına assın” ifadesini kullandı.

ÜZERLİK OTU NEDİR?

Genellikle mistik bir etkiye sahip olduğu bilinen üzerlik otu, geçmişi çok eskilere dayanan ve Orta Anadolu kesiminde sıkça yetişen bir bitkidir. Bu bitkinin kendisi aslında sıcak ülkelerde daha rahat yetişmektedir. Özellikle de Afrika ve Asya gibi bölgelerde bitkinin geniş bir yetişme alanı bulunur.

Ülkemizde ise bitki çayı olarak ve evdeki kötü enerjiyi dağıtmak için kullanılır. Ülkemizdeki bilinen bir diğer adı da “nazar otu” olmaktadır. Latince “Peganumharmala” olarak adlandırılan üzerlik otu, fosfor açısından zengin bir besindir. Üzerlik otu tarihçesi araştırıldığında geçmişinin çok eskilere dayandığı bulunmuştur.

Üzerlik otunun tohumlarında birkaç madde yer alır. Bu maddeler harmalin, harmalol, harmil ve peganin maddeleridir. Kırmızı boya maddesini de tohumun içinde barındırır. Eski Mısır döneminde üzerlik otu, tütsü olarak kullanılırmış. Yakılan ortamdaki kötü enerjiyi dağıtıp daha çok başarı ve sağlık getirirmiş. Bu etkisini hala devam ettirdiğini söyleyenler de mevcut. (Haber Merkezi)