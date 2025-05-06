Araç sahiplerini ve sigorta sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor.

Bugüne kadar araçlarda meydana gelen hasarın yüzde 30 ila 40 seviyelerinde olması durumunda dahi, sigorta şirketlerinin inisiyatifiyle pert (tam ziyan) kararı verilebiliyordu. Ancak yeni uygulama ile birlikte bu konuda önemli değişiklikler hayata geçirilecek.

Yapılan düzenlemeyle, kısmi hasar gören araçların daha kolay perte ayrılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu adım, hem araç sahiplerinin mağduriyetlerini azaltmayı hem de sigorta sistemindeki keyfi kararların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Uzmanlar, bu değişikliğin ikinci el araç piyasası ve kasko poliçeleri üzerinde de etkili olacağını belirtiyor. Yeni dönemde araç sahipleri, hasar sonrası süreçte daha şeffaf ve objektif bir değerlendirme ile karşılaşacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayata geçirilen bu çığır açan kararla, tamir masrafları aracın rayiç bedelinin %60'ını geçmeyen hasarlı araçların perte ayrılması kesin olarak engelleniyor.

"ARTIK İSTEMİYORUM" DEVRİ BİTİYOR

Geçmişte, kaza geçiren bazı araç sahiplerinin "Bu aracı kullanmak istemiyorum" yönündeki talepleri veya sigorta şirketleriyle yapılan özel anlaşmalar neticesinde, aslında onarımı mümkün olan araçlar da perte ayrılabiliyordu. Genellikle hasar tespit uzmanlarının (eksper) raporları doğrultusunda perte ayrılan bu araçların akıbeti, sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu online satış platformlarında belirleniyordu. Bu platformlarda, hasarlı araçlar farklı satış metotlarıyla yeni alıcılarını buluyordu.

YENİ UYGULAMA PERT ARAÇ TANIMINI DÜZENLİYOR

SEDDK'nın uygulamaya koyacağı bu yenilikçi düzenleme, pert araç kavramını temelinden değiştiriyor:

%60 Kritik Eşik: Bir aracın perte ayrılabilmesi için, onarım maliyetinin o aracın mevcut piyasa değerinin %60'ını aşması zorunlu hale geliyor. Bu oranın altındaki hasarlar perte gerekçe olamayacak.

Önemli Aksamlar Kontrol Altında: Şasi, tavan, hava yastıkları ve elektronik sistemler gibi aracın güvenliği açısından kritik öneme sahip parçalarda ciddi hasar bulunmadığı sürece, düşük seviyedeki diğer hasarlar aracın perte ayrılmasına neden olamayacak.

Tamir Önceliği: %60'ın altında hasarı olan araçların onarımı artık bir zorunluluk olarak kabul edilecek.

Anlaşmalı Pert Uygulaması Tarihe Karışıyor: Sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki özel anlaşmalara dayalı pert kararları sona eriyor. Pert kararı verme yetkisi yalnızca bağımsız eksperlere ait olacak.

Ödeme İçin Resmi Belge Zorunluluğu: Tam hasarlı araçlarda hurda tescil belgesi, ağır hasarlı araçlarda ise trafikten çekme belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden hasar ödemesi gerçekleştirilemeyecek.

Hurda Satışında Değişiklik Yok: Tamamen ve ağır hasarlı olarak sınıflandırılan araçların hurda olarak satış süreci mevcut haliyle devam edecek. Ancak, bu sınıflandırmanın dışındaki hasarlı araçlar artık online ihale platformlarında alıcı bulamayacak.

HURDA ARAÇ TİCARETİNDE YENİ DÖNEM

Bu yeni düzenleme, özellikle hasarlı ve pert araç alım satımı yapan işletmeleri yakından ilgilendiriyor. %60'ın altındaki hasarlı araçların artık ihale yoluyla satılamayacak olması, bu araçların ticaretini önemli ölçüde kısıtlayacak.

YENİ SİSTEM 1 TEMMUZ 2025'TE HAYATA GEÇİYOR

Pert araç piyasasının daha şeffaf, düzenli ve denetlenebilir bir yapıya kavuşmasını hedefleyen bu kapsamlı değişiklikler, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla resmi olarak uygulamaya alınacak. Bu yeni dönem, sigorta şirketlerinin operasyonlarını ve araç sahiplerinin kaza sonrası süreçlerini yeniden şekillendirecek. Artık araç sahipleri, ufak çaplı hasarlarda araçlarını kolayca perte ayıramayacak ve onarım seçeneği öncelikli hale gelecek.