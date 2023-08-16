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Mısır’ın Kızıldeniz’de bulunan Marsa Alam bölgesinde 20-28 Eylül 2023 tarihinde yapılacak olan ve 100’ün üzerinde ülkeden sanatçıların davet edildiği karnavalda, Türkiye’yi temsil edecek sanatçılar arasında Kevser Kartal da bulunuyor.

Çorumlu sanatçı Kartal, bir hafta sürecek olan Turizm ve Sanat Karnavalı’nda 2 adet “Hitit Motifli” resim yapacak. Resimler, gala gecesinde gösterime sunulduktan sonra Mısır Devlet Müzesi’nde sergilenecek.

Kevser Kartal, 100 ülkeden sanatçıların katılacağı büyük bir organizasyona davet edilmenin onur ve gururunu yaşadığını, iki ülke dostluğu açısından çok önem arz eden böylesi organizasyonda Türkiye ve Çorum’u temsil etmekten mutlu olduğunu ifade etti. Kartal, 2018 yılında da Mısır Sharm El-Sheikh etkinliğinde Uluslararası Genç Sanatçılar Dünya Forumu’na katılarak burada Hitit motifli resimlerinin müze koleksiyonuna dahil olduğunu hatırlattı.