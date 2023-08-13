Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dada Grup Medya Yapım Şirketi'nin düzenlediği, İstanbul Pullman Hotel & Convention Center'de gerçekleşen ''Life & Beauty Ödülleri'' Özge Ulusoy ve Mert Palavaraoğlu sunuculuğunda görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

İş ve cemiyet dünyasının yanı sıra ünlü sanatçılar Esen Yenerler eşi Berfu Yıldız, Nuri Alço, Cansu Taşkın, Ece Mumay, Hünkar Göksu gibi bir çok ünlü ismin katıldığı ödül töreninde Çorum’da duvar ressamlığı yapan ve daha sonra İstanbul’da meslek hayatına devam eden ve burada yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine toplayan Duvar Ressamı Zümriye Dağdelen, Life & Beauty karma ödül töreninde ilk ödülünü aldı.

Sanatın ve sanatçının gerçek değerinin büyük şehirlerde bilindiğini, Çorum’dan çıkmakta geç kaldığı dile getiren Zümriye Dağdelen, “Doğduğum, büyüdüğüm ve meslek hayatıma başladığım çok sevdim memleketimde yeterince imkan bulamamak beni imkanları ve sanatımı daha iyi icra edebileceğim yerlere sürükledi.

Değer veren, değer bilen çok iyi şartlarda çalışıyorum. Sanatımı en iyi şekilde icra etmeye ve memleketimin ismini onurla ve gururla taşımaya devam edeceğim” dedi.