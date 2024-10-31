Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü, Gösteri Sanatları Anabilim Dalı Başkanı, hemşehrimiz Prof.Dr. Evrim Ölçer Özünel, “Türkiye’nin Nobel Ödülleri” olarak nitelenen Uluslararası Özkan Mert Ödülleri’nde “Bilim Onur Ödülü” aldı.

Dünyanın ilk “hoşgörü” manifestosu olarak bilinen Gallerius’un Tolerans ve Hoşgörü Kararı’nın Anadolu topraklarında 1713 yıl önce ilan edilişi nedeniyle Dünya Barış Günü anısına ihdas edilen ödül programının 7’ncisinde, şiir, edebiyat, çeviri, bilim, tiyatro, görsel sanatlar, gastronomi, barış, kültürel miras, gençlik ödüllerinin sahipleri Seçici Kurul tarafından belirlendi.

İstanbul’da, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar Salonu’nda düzenlenen törende, Prof.Dr. Evrim Ölçer Özünel, ödülünü Özkan Mert’in elinden aldı.

Türkiye’nin yanı sıra, İsveç, İtalya, Sırbistan, Fransa ve Macaristan’dan ödül alan sanatçıların katıldığı törende, “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası” üzerinde önemli çalışmaları ve yayınları ile tanınan Prof. Özünel, özellikle Macaristan’dan gelen sanatçı dostları tarafından yalnız bırakılmadı.