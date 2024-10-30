Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen baloya partililerin ve diğer konukların ilgisi oldukça yüksek seviyede oldu.

Baloya; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkan Adayı Adayı olan FİFA kokartlı eski futbol hakemi Selçuk Dereli, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ile partililer katıldı.

Sunuculuğunu Umut Radyo sahipleri Meltem-Uğur Çınar çiftinin yaptığı gecede CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptılar.

Öğrencilerin dans gösterisi beğeniyle izlenirken, yerel sanatçıların konseri ile renklenen gecede halaylar çekildi.

Katılımcıların ellerinde Türk bayrakları ile eşlik ettiği gece, cumhuriyetin şanına yakışır bir şekilde tamamlandı.

Gecenin sonunda Cumhuriyet Bayramının 101. yılı anısına pasta kesilirken, konuklar ise hep birlikte halaya eşlik etti.

Editör: Haber Merkezi