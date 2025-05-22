Ordu’nun Gölköy ilçesinde 20 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleştirilen geleneksel yağlı güreşlerde er meydanına çıkan Çorumlu güreşçiler 6 madalya kazandı.

Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda güreşçinin katıldığı organizasyonda başpehlivanlık için güreşen Sungurlulu Kırkpınar başpehlivanı Ünal Karaman, Fatih Atlı ile birlikte üçüncülüğü paylaştı. Başpehlivanlığı ise finalde Serhat Gökmen’i yenen Kemal Şahin aldı.

Deste büyük boyda Harun Uysal ikinciliği elde ederken, deste orta boy kategorisinde er meydanına çıkan Mürsel Aslan, küçük orta küçük boyda Yunus Can Küçük ve Batuhan Şahin Laik, büyük orta boyda ise Muhammed Ali Eryücel üçüncü oldular.