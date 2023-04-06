Karara gerekçe olarak hükümlüler hakkında Adli Tıp Kurumu’nun ‘kocama hali’ raporu gösterildi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 91 yaşındaki Emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi’nin cezası Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırıldı. Karara gerekçe olarak hükümlüler hakkında Adli Tıp Kurumu’nun ‘kocama hali’ raporu gösterildi.

Ahmet Çörekçi 28 Şubat davasında hapis cezası kesinleşen sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, gözaltına alınarak, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti. 2 yıl önce 89 yaşında olan Çörekçi Paşa, sağlık sorunları ve yaşı dolayısıyla savcılığa çıkarılmayarak adliyenin nezarethanesinde bekletilmiş, adliyede infaz işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiş, rütbesinin sökülmesine ilişkin idari işlemin, mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtilmişti.