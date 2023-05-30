Afyonkarahisar Kendin Yap Atölyesi tarafından gerçekleştirilen ve iki aşamadan oluşan 'blok tabanlı kodlama yarışması'nda ilkokul ve ortaokul öğrencileri iki aşamada yarıştı. Ortaokul kategorisinde Çorum'u temsil eden Oğuzlar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Çağla Şirvan Kara danışmanlığında 7. sınıf öğrencilerinden Mustafa Muhammet Sevindik, Utku Çörekçi ve Berat Yılmaz takım halinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Yarışmada derece elde eden öğrenciler, Okul Müdürü Ahmet Gümüş ve Danışman Öğretmen Çağla Şirvan Kara Oğuzlar İlçe Milli Eğitim müdürü Süleyman Atcıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette yarışmaya katılan öğrencilere ödül veren Atcıoğlu, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.