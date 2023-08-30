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Çorum'da yaşayan lise öğrencisi Tevfik Ali Mutlu, TEKNOFEST’te Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Mobilite alanındaki “Trafik Risk Bilgi Sistemi” projesiyle mücadele verecek. Trafik kazalarının yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin sesli şekilde uyarılmasını hedefleyen proje ile finale yükselmeyi hedefleyen Mutlu, yaptığı proje ile daha önce Türkiye finallerine katılma başarısı gösterdi.

Yazılım alanında Türkiye’ye katma değer sağlayacak projelere imza atmayı hedeflediğini belirten Mutlu, “Sadece yazılım değil, uzay ve havacılık alanlarında da çalışma yapmak istiyorum. Görmeyeceğimiz şeyleri hedefleyecek kadar cesuruz. Bunun için çalışıyoruz. Amacımız uzay, yazılım alanında insanların teknoloji ile buluşturmak istiyoruz. Hedefim, ülkemi en iyi şekilde dünya temsil edebilmek” dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sulçuk Bayraktar’ın başarılarıyla gençlere rol model olduğunu dile getiren Mutlu, “Projelerimizi hayata geçirmemizi sağlayan, ülkemizde büyük işlere imza atılmasına TEKNOFEST’e teşekkür ederim. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Seçuk Bayraktar’ın yaptığı çalışmalar bizim için çok önemli. Gençlere rol model oldu. Gelişmemiz için elinden gelen desteği veriyor. Bize bu fırsatı veren devletimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmaya katılacağı proje hakkında da kısa bilgi veren Mutlu, “Proje sayesinde trafik kazalarının olduğu bölgelerde sürücüler sesli şekilde uyarılacak. Coğrafi tabanlı uygulamaların tek bir uygulama da buluşacağı bir proje üzerinde çalışmalarımız var. Ayrıca MEB ile başka bir proje için çalışma devam ediyor. Ailemin desteğiyle yazılıma 14 yaşında başladım. Öğretmenim Murat Karagöz öncülüğünde ve ailemin desteğiyle bugünlere geldim” şeklinde konuştu.