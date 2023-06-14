Kamp yapmak için İstanbul’dan gelen Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 40 kişilik Cevheran grubu, Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi'nde üç gün boyunca kamp yaptı. Oba’ya hayran kalan öğrenciler, kamp süresince çeşitli sanatsal ve eğlenceli etkinliklerle doğa ile iç içe keyifli anlar yaşadı.

Doğanın kucağında kurulan Çorumlu Obası, yemyeşil ormanları ve muhteşem manzarasıyla öğrencilerin gönlünü kazandı. Kıl çadırlarda oluşturulan atölyelerde farklı becerilerini deneyimleyen öğrenciler, dokuma, ebru sanatı ve baskı çalışmaları gibi geleneksel el sanatlarını da tecrübe etme imkânı buldu. Uzman rehberler eşliğinde ok atan öğrenciler, kamp süresince çeşitli oyunlar da oynadı. Takım ruhunu güçlendiren grup oyunlarıyla birlikte keyifli anlar geçiren öğrenciler, kendilerine bu ortamı sağlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERDEN OBAYA TAM NOT

Çorumlu Obasının öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu belirten İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, "Bu kamp, öğrencilerimizin sanatsal yönlerini keşfetmeleri, el becerilerini geliştirmeleri ve eğlenceli aktivitelerle stres atma imkanı bulmaları için bize harika bir ortam sağladı. Bizi burada misafir eden ve en güzel şekilde ağırlayan Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz." dedi.

İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de Çorumlu Obası'nın doğal güzellikleri ve samimi atmosferinden etkilendiklerini dile getirdi.