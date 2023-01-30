Çorumlu şair, yazar Naci Bahtiyar dördüncü kitabını çıkardı. Akdeniz Kederim, Herkes Acısına Kabuk şiir kitaplarının yanında Kendine Zalim şiir inceleme, değerlendirme kitabı da bulunmaktadır. Son şiir kitabı Yolundan Ayrılan Ağaç ile okur karşısına çıktı.

Akatalpa, Eliz Edebiyat, Yeni Biçem, Şiiri Özlüyorum, Sincan İstasyonu, Mor Taka, Mühür gibi edebiyat dergilerinde şiirlerinin yanında düzenli olarak şiir ve şiir kitapları ile ilgili eleştiri, değerlendirme yazıları da yazmaktadır.



Uludağ Eğitim Fakültesi’ni bitiren Naci Bahtiyar, Anadolu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü de tamamladı. Evli ve iki kızı olan N. Bahtiyar halen Ziya Gökalp İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Son kitabına ek olarak 23 yıldır her ay düzenli olarak yayımlanan Akatalpa Dergisi’nden derlenen 223 şairden şiir ile Türk şiirinin fotoğrafının çekildiği kitabın da basım aşamasında olduğunu söyledi.