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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karar ile Jandarma Teşkilatı, Genel Müdürlükler, Kaymakamlık ile Vali Yardımcıları atamaları gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 6 Eylül 2021’den beri Antalya’nın Manavgat İlçe Kaymakamı olan hemşehrimiz Abdulkadir Demir, Samsun İlkadım İlçe Kaymakamlığı görevine getirildi.

ABDÜLKADİR DEMİR KİMDİR?

1970 Yılında Çorum'un Bayat İlçesinde doğdu. 1993 Yılında, Selçuk Üniversitesi İksitadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe 1994 Yılında Tokat Kaymakam adayı olarak başladı. 2010-2011 yılları arasında İngiltere-Keele Üniversitesinde Yüksek lisansını tamamladı. İçişleri Bakanlığının 07 Ağustos 2012 tarih ve 28377 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 2012/473 sayılı Atama Kararı ile Aksaray Vali Yardımcısı, iken Erbaa Kaymakamı, 1 Aralık 2016 itibarıyla Balıkesir Karesi Kaymakamı, 20 Ağustos 2021 itibarıyla Antalya Manavgat Kaymakamı olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Abdulkadir Demir, evli ve 2 çocuk babası.

