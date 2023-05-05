Sendika binasına giden Ahlatcı, Öz Sağlık-İş Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kapıda karşılandı.

Sendika Başkanı Hüsnü Aykan'dan sendikanın faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi alan Ahlatcı, her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını söyledi.

Sendika üyelerini de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ahlatcı, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28 dönem milletvekili seçimleri için destek istedi.

“BİZİM SEVDAMIZ ÇORUM”

AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirerek milletin sesi olduklarını ve şimdi de vekili olmak için yeniden yollara düştüklerini kaydeden Ahlatcı, “Biz Çorum sevdalısıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da durmadan, yorulmadan çalışacağız. Davamız hizmet, sevdamız millet. 7'den 70'e gönül köprüleri kurmaya ve büyüyen Türkiye’nin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğim” dedi.

AYKAN: “DESTEĞE HAZIRIZ”

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek Ahlatcı ve beraberindekilere teşekkür eden Aykan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde hem cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hem de AK Parti'ye destek olacaklarını söyledi. (Haber Merkezi)