Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan yarışmaya Karabük, Bartın, Zonguldak, Ankara, Kastamonu, Sinop, Kırıkkale, Çankırı, Çorum ve Bolu'dan 25 öğrenci katıldı. Yarışmaya Çorum il birincisi olarak lise kategorisinden katılan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Muhammed Emir Gökmen Karabük’te de bölge birincisi olmayı başardı.

Jüri üyelerince tecvit kuralları, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlere göre 100 üzerinden puan verilen yarışmada birinci olan isimler 21 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.

Editör: UĞUR GÖRKEM