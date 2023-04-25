Çorum’da yaşayan Yasin Vardar ve Ayşe Diker Vardar çiftinin 2 buçuk yaşındaki kızları Gökçe Vera, tek kulak ‘Microtia’ hastası olarak dünyaya geldi. Sağ kulağı hiç duymayan ve sol kulağı da yüzde 70 duyan Gökçe Vera, denge problemi yaşıyor, yaşıtları gibi hayatını sürdüremiyor.

Babası fabrikada annesi hastanede çalışan Gökçe Vera’nın sağlığına kavuşabilmesi için 105 bin 200 dolara ihtiyaç var. Gökçe Vera’nın babası Yasin Vardar (41) kızının tedavisi için yardım çağrısı yaptı.

“KIZIMIZIN NORMAL ÇOCUKLAR GİBİ PARKLARA GİDEBİLSİN”

ABD'de bir klinikte bu tedavinin yapılabildiğini ancak ameliyat masraflarının çok yüksek olduğunu öğrenen baba Yasin Vardar, yardım çağrısında bulundu.

Kızının hastalığını her 100 binde bir çocukta görüldüğünü bildiren baba Vardar, “Kızımızın normal bir çocuk gibi hayatı olmuyor, ABD'de yapılacak ameliyat ile kulak kanallarının açılmasını, yaşıtları gibi rahatlıkla duyarak kreşe, parklara gitmesini istiyorum. İnsanlarımızın duyarsız kalmayacağını biliyorum. Herkesin desteklerini bekliyoruz" dedi.

“AMELİYAT OLURSA YÜZDE 98 İYİLEŞECEK”

ABD'deki klinik ile e-posta yoluyla iletişime geçtiklerini belirten Yasin Vardar, “Gökçe Vera’nın Türkiye’deki tüm işitme testlerini, ABR testini, emar ve tomografi sonuçlarını Amerika’daki kliniğe gönderdik. Ameliyatı gerçekleştirecek doktor yüzde 98 iyileşme olacağını söyledi. Ayrıca, sağ kulaktaki sinirlerin zamanla ölmeye başladığını ve acele etmemiz gerektiğini bildirdi. Maalesef zaman aleyhimize işliyor, bu para ne kadar çabuk toparlanırsa bebeğimizin duyma, iyileşme ihtimali o kadar erken olacak.” ifadesini kullandı.



Gökçe Vera için açılan Instagram hesabı @gokce_vera_için_el_ele



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