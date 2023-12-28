Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Efe Göleli idaresindeki 07 BHA 484 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı dönerken refüje çarparak yola savruldu.

ALACA’DA DEFNEDİLECEK

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Motosiklet sürücüsünün kaskının takılı olmadığı belirlendi. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Ömer Efe Göleli’nin cenazesinin bugün Alaca’da defnedileceği öğrenildi.