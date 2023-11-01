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Ankara'da kuryelik yapan 25 yaşındaki Çorumlu genç Bahadır Aytekin, işyerinde yaşadığı tartışması sonucu, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Çorum'un Sungurlu İlçesi Çulhalı köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen talihsiz genç bugün Ankara'da toprağa verildi.

Olay nasıl oldu?

Olay önceki gece saat 02.00 sıralarında Çankaya Fakülte Mahallesi Yeni Mağcun Sokakta yaşandı.

Aynı işyerinde motor kurye olarak çalışan Bahadır Aytekin ile Y.S. isimli iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S. üzerinde bulunan bıçakla Bahadır Aytekin'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin peşinden Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılan Aytekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı Y.S. ise saklandığı bir inşaatta gözaltına alındı.