Ankara’da ikamet eden ve Bayat’ın Yeşilçat köyü Aşağı Mahalle nüfusuna kayıtlı olan, Niyazi Saygın'ın torunu, Ayhan Saygın'ın oğlu Niyazi Semih Saygın trafik kazasında can verdi.

Nizayi Semih Saygın’ın genç yaşta kazada hayatını kaybetmesi ailesi ve sevenlerini üzerken, gencin cenazesinin bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi