Edinilen bilgilere göre, Çorumlu Dudu Yılmaz'ın geçen yıl Kasım ayında evlendiği, R.Y.'den boşanmak istediği ve 3,5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

R.Y.'nin eşinin çalıştığı yere bıçakla gidip tehdit ettiği öne sürüldü. Çiftin evi boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Yılmaz’ın memleketi Çorum'a döndüğü belirlendi.

Çorum'da bir süre kaldıktan sonra tekrar İzmir'e dönen Dudu Yılmaz, eşinin 4 gün önce ikna edip barışarak pansiyona yerleştikleri öğrenildi. Çorumlu genç, kaldığı pansiyonda ölü olarak bulundu.

Kabloyla boğularak öldüğü belirlenen genç kadın, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Yılmaz için ilk olarak Urla Çarşı Hoca Ali Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan anne Fatma Önal ve baba Salih Önal’ın yanı sıra çok sayıdaki kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Dudu Yılmaz, Kuşçular Deve Deresi Mezarlığı’nda gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.