Amasya'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirmiş, Çorumlu Emir Safa Kindar ise ağır yaralanmıştı.

9 gündür hastanede yaşam savaşı veren Emir Safa Kindar doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesi dün Cuma namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ