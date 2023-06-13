Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Artistik Türkiye Şampiyonası 9-11 Haziran tarihleri arasında Bolu’da yapıldı. Balkan ve Avrupa şampiyonasında mücadele eden milli sporcuların da yer aldığı şampiyonada Çorum’u İnönü Anadolu Lisesi’nden İlke Erk, Bahçelievler Dr.Salim Akaydın Ortaokulu’ndan Eda Tırlak ve Spor Lisesi’nden Feryal Arslan temsil etti. Cimnastik antrenörü Kader Dokgöz nezaretinde ilk kez Çorum’u cimnastik branşında Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden 3 sporcu milli sporcuların da yer aldığı sahnede başarılı performansları ile göz doldurdular. İlk olarak yer minderi, daha sonra denge aleti, atlama masası ve asimetrik paralelde gösteriler sunan Çorumlu cimnastikçiler dereceye girememelerine rağmen performansları ile ilerisi için umut verdi.

Şampiyona dönüşü açıklamalarda bulunan antrenör Kader Dokgöz, 3 sporcusunun gösterdiği performans Çorum’da cimnastik adına atılan büyük bir adım olduğunu söyledi. Balkan ve Avrupa şampiyonlarının yer aldığı bu organizasyonda performansları ile göz dolduran 3 sporcusu ile gurur duyduğunu ifade eden Dokgöz, “İnşallah bu bizim için bir başlangıç. İlk kez katıldığımı bu şampiyonada iyi bir sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. Sporcularım gelecek için umut verdi. İlerleyen yıllarda bu sporcularım Çorum’a madalya ile döneceklerdir” ifadelerine yer verdi.