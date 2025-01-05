Çorum Valisi Ali Çalgan, İzmir IISEESF Proje Yarışması'nda uluslararası alanda biyoloji kategorisinde birincilik elde eden Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Zeynep Fidan ve İrem Sultan Şahin’i ağırladı.

Çorum BİLSEM öğrencileri Zeynep Fidan ve İrem Sultan Şahin, İzmir’deki IISEESF (Uluslararası İnivasyon Bilim Enerji Mühendislik Fuarı) Proje Yarışması’nda biyoloji alanında uluslararası birincilik kazandı. 10 ülkeden 53 projenin finalist olarak katıldığı yarışmada, öğrencilerin “Görme Engelli Bireylerimiz İçin Konuşan Model Organizma” adlı projeleri büyük takdir topladı.

Bu başarılarının ardından, Vali Ali Çalgan başarılı öğrencileri misafir etti. Öğrencilerin uluslararası alandaki başarılarını tebrik eden Vali Çalgan, projeleriyle Londra Uluslararası Gençlik Bilim Forumu (LIYSF 2025)’na katılacak olan öğrencilere başarılar diledi.

YENİLİKÇİ PROJE

Zeynep Fidan ve İrem Sultan Şahin tarafından geliştirilen proje, görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. “Konuşan Model Organizma” isimli proje, engelli bireylerin bilimsel modellemeleri sesli olarak deneyimleyebilmesini sağlayarak erişilebilir bir öğrenim deneyimi sunuyor. Bu inovatif fikir, hem jüri hem de yarışmacılar arasında büyük ilgi gördü.

ÇALGAN’DAN

TAM DESTEK

Öğrencileri kabul eden Vali Ali Çalgan, onların başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti. Vali Çalgan, gençlerin bilimsel çalışmalarda elde ettiği bu tür başarıların hem Çorum’un hem de Türkiye’nin adını uluslararası platformlarda duyurduğunu ifade etti. Ayrıca öğrencilerin LIYSF 2025’te ülkemizi temsil edecek olmalarının büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

LONDRA’DA ÜLKEMİZİ

TEMSİL EDECEKLER

Zeynep Fidan ve İrem Sultan Şahin, IISEESF’deki başarılarının ardından, dünyanın dört bir yanından genç bilim insanlarının katıldığı LIYSF 2025’te Türkiye’yi temsil edecek. Bu prestijli platformda, gençlerin projelerini daha geniş bir kitleye sunma ve uluslararası bilim insanlarıyla bir araya gelme fırsatı bulacakları belirtiliyor.

Editör: HABER MERKEZİ