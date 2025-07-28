Sekiz Oniki Eğitim Kurumu öğrencilerinden biri olan Alperen Altuntaş, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Eşit Ağırlık alanında Türkiye 11.’si, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ise Türkiye 113.’sü olarak Çorum’da şimdiye kadar elde edilen en iyi dereceyi yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Gösterdiği disiplinli çalışma ve kararlılığıyla dikkat çeken başarılı öğrenci, aynı zamanda her iki oturumda da Çorum birincisi olmayı başardı.

ALPOĞLU Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Alpoğlu, öğrencilerinin bu başarısının tesadüf olmadığını, planlı bir hazırlık süreci yürütüldüğünü vurguladı. Alpoğlu, “Öğrencimizin bu büyük başarısı bizi son derece gururlandırdı. Başarıda bireysel gayretin yanında, sistemli bir rehberlik ve kaliteli eğitim anlayışının da etkili olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başarılı öğrenci Alperen Altuntaş ise, “Bu süreç boyunca hem ailemin hem de öğretmenlerimin desteğini hep yanımda hissettim. Doğru yönlendirme ve özverili çalışma sayesinde hedefime ulaştım. Emeklerimin karşılığını almak çok güzel bir duygu.” dedi.

Elde ettiği derecelerle hem ailesini hem de şehrini gururlandıran Alperen Altuntaş, üniversite tercihlerinde de hedefini yüksek tutuyor. Öğrencinin tercihleri arasında Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi bulunuyor.

Kazım Alpoğlu, başarılı öğrenciyi ve kıymetli ailesini tebrik ederken, bu başarının değerli mimarları olarak emeği geçen tüm kurum çalışanlarına teşekkürlerini ifade etti.