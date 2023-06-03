Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek LGS’nin yarın yapılacağını hatırlatarak Çorum’dan sınava 6 bin 645 öğrencinin katılacağını açıkladı. Sınavın ilimizde 141 merkezde gerçekleştirileceğini de dile getiren Kodek sınava katılacak adaylara da başarılar diledi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın yarın yapılacağını dile getirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun yayınlandığını hatırlatarak Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsattı.

Öğrenciler, yarın iki oturumda çoktan seçmeli 90 soruyu yanıtlamak için ter dökecek. Sözel alanı kapsayan ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. Öğrencilere Türkçe'den 20, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil'den 10'ar soru yöneltilecek. Toplam 50 soru için 75 dakika süre verilecek. Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumu ise 80 dakika sürecek. Adayların matematik ve fen becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek. Sınav sonuçları ise 26 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

Öte yandan LGS kapsamında sınava girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlükleri yarın 07.30-12.30 saatlerinde açık bulundurulacağı da dile getirildi.