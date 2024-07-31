“Terörist Devlet” İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı soykırım, insanlığın vicdanını sızlatarak hız kesmeden devam ediyor. Çorumluların, çocuk-kadın-yaşlı-masum demeden insanları katleden Netenyahu’ya öfkesi de doruğa çıkmış durumda.

Çorum Filistin Platformu Sözcüsü Av. Hüseyin Kılıç ve platform üyeleri Turhan Candan, Metin Uçar ve İnan Aktaş, dün gazetemizi ziyaret ederek, 3 Ağustos Cumartesi akşamı saat 19.00’da Saat Kulesi önünde yapılacak mitingle ilgili Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bilgi verdiler.