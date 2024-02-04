Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İşgalci İsrail ve hamisi ABD’nin saldırıları altında olan Gazzelilere kapatılan Refah Sınır Kapısı’nın açılması talebi ile Akşemseddin Camii önünde gösteri yaparak Mısır’a da tepki gösterdi.

Eyleme Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, platform üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İsrail’in işlediği insanlık suçunu lanetlemek ve Refah Sınır Kapısı’nın açılması talebi ile biraraya geldiklerini belirterek Filistin Platformu adına bir açıklama yapan Murat İslam, 7 Ekim’de başlayan saldırılar sonucunda 118 gün içinde 27 bin mazlumun katledildiğini bildirdi.

İsrail’in Kassam Tugayları'na karşı üstünlük kuramadığı için hıncını Gazzeli çocuk ve kadınlardan çıkardığını da belirten İslam halen 2.5 milyon Filistinlinin yiyecek, su, ilaç, barınak ve yakıt bulamadığını, özellikle Gazze'nin kuzeyinin adeta bir ölüm kampına döndüğünü, Mısır’ın ise yaşanan insani krize rağmen Refah Sınır Kapısı’nı açmayarak felaketin büyümesine yol açtığını ifade etti.

Tüm bu vahşet tablosunun mimarının İsrail ve ABD olduğunu, Batı ülkelerinin de bu soykırıma destek verdiğini belirten Murat İslam, Filistin Platformu olarak ayrıca İsrail’in saldırılarının başladığı ilk günden itibaren etkinlik ve eylemlerle Gazzelilerin yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini, başlatılan ambulans kampanyasında 2 milyon TL’ye ulaştıklarını ve bu parayla Kızılay tarafından ambulans alınacağını, ayrıca platform olarak Filistin için gıda yardımı kampanyası başlattıklarını ve tüm Çorum halkını kampanyaya destek vermeye davet ettiklerini kaydetti.