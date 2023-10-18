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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "et ve süt işletme tesislerindeki denetimlerin sıklaştırılması" talimatı üzerine Çorum’da faaliyete gösteren yumurta ve süt işletme tesisleri denetlendi.

İl genelinde çok sayıda gıda kontrol görevlisinin katılımıyla et-süt işleme ve yumurta paketleme tesislerinde denetim yapıldı. İşletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının kontrol edildiği denetimde, üretilen ürünlerin mevzuata uygunluğunun kontrolü amacıyla numuneler de alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde işletmelerde yaptıkları denetimlerde ürünleri kontrol ederek çalışanları bilgilendirdi.

Tarım İl Müdürlüğü gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceğini açıkladı.