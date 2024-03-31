Bugün sabah saatlerinden itibaren oy kullanılacak olan okullara akın eden vatandaşlar yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullandı. Çorumlular 5 yılda bir yapılan yerel seçimler için sandık başına giderek Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirledi.

Merkezde 15 adayın belediye başkanlığı için yarıştığı ve 218 bin 94 seçmenin oy kullandığı seçimde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemleri tamamlanarak sayıma geçildi.



İl genelinde 977 bina ve okuldaki bin 791 sandıkta 406 bin 838 vatandaşın sandığa gittiği ilimizde sandık görevlileri tarafından açılan zarflardan çıkan oylar sayılmaya devam ediliyor.

Çorum'da Merkez ilçe belediye başkanlığı, 13 ilçe, 2 belde belediye başkanlığı, 37 il genel meclisi üyeliği, 188 belediye meclis üyeliği ve 885 köy ve mahalle muhtarı için oy kullanıldı.