Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre Türkiye’de Mart ayında 191 bin 729 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yeni kayıtlarla birlikte Türkiye’deki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 26 milyon 937 bin 791'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre Çorum’daki motorlu kara taşıtı sayısı Mart ayında geçen aya göre bin 108 adet artarak ay sonu itibarıyla 188 bin 494’e çıktı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan diğer illerden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 425 bin 660, Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 205 bin 768 ve Amasya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı da Mart ayı sonu itibarıyla 133 bin 653 olarak kayıtlara geçti. (Haber Merkezi)