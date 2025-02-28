19 Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK BİDEB Samsun Bölge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması"na Çorum, Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun'dan toplam 2 binden fazla proje başvurdu. 3 gün süren sergide, 100 proje sergilendi. Yarışma sonunda, Karadeniz Bölgesi'nden 18 proje Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Çorum'dan 3 proje de finallere giden projeler arasında yer aldı.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ozan Kement'in, öğretmeni Kemal Durandaş rehberliğinde hazırladığı "Yerçekimsiz Ortamda Kütle Ölçümü" projesi 'fizik' alanında bölge birincisi oldu.

Alaca Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Sıla Utku, Rumeysa Tümer ve Gamze Açaryazı'nın İngilizce öğretmenleri Yıldıray Çevik'in danışmanlığında hazırladıkları "Bekir Çavuş: Atatürk’ün Sadık Muhafızı 'CİNGÖZ'" projesi de 'tarih' alanında Karadeniz Bölgesi birincisi oldu.

Corum Bilim ve Sanat Merkezi'nden Zehra Betül Çam ve Neslinur Topkar, öğretmenleri Kemal Durandaş'ın danışmanlığında hazırladıkları "Hıdırlık Tepesi ve Gerçekleri" projesiyle 'tarih' alanında Karadeniz Bölgesi üçüncüsü oldu.

Çorum’un başarıları, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerinin özverili çalışmasının bir sonucu olarak dikkat çekti.

Editör: İHA AJANS