Bu kapsamda Çorum İl Müftülüğü tarafından da din gönüllülerinin katılımıyla “Zekât İyilik Buluşmaları” etkinliği düzenlendi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya konuşmacı olarak katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılışında konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum'da bulunduğu 5 yıllık görev süresi boyunca Türkiye Diyanet Vakfı’na verdiği desteklerden yaptığı hizmetlerden bahsetti. Ardından Isparta'ya tayin olması sebebiyle helallik isteyip yapılan hizmetlere, emanetlere sahip çıkılmasını rica etti.

Daha sonra kürsüye gelen Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya ise “Zekât ibadetinin önemine dikkat çekerek, Başkanlığın zekât konusunda dünyanın dört bir yanında TDV aracılığıyla ciddi ve güçlü bir şekilde faaliyetler yürüttüğünden bahsetti.



Daha sonra Müftülük Toplantı Salonu’nda Müftü Yardımcıları ve İlçe Müftüleri ile bir araya gelen Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın zekât faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

(Haber Merkezi)