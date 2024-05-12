Vali Dağlı, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle Valilik önünde açılan trafik standını inceleyerek, öğrencilerle sohbet etti. Kurallara en iyi şekilde uyan yılın şoförlerini ödüllendiren Vali Dağlı, ayrıca Jandarma ve Emniyet Teşkilatının son bir aylık asayiş çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Şoförler ve Nakliyeciler Odası ile Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası tarafından belirlenen yılın şoförlerine Vali Dağlı ve protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi verildi. Yılın şoförü seçilen Kadir Bayburtlu’ya Vali Zülkif Dağlı, Yunus Doğan’a Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Rıza Çelik’e Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Arif Çırak’a ise Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya tarafından plaket verildi.

Törende Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli de hazır bulundu.