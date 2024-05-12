CHP İl Başkanı Solmaz mesajında, bir annenin dünyanın kaderini değiştirebileceğini belirterek, “Bir annenin, bir ülkenin hatta dünyanın kaderini değiştirebileceğini bizlere, kurtarıcımız ve kurucumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım göstermiştir” dedi.

Bir annenin çocuğunu yetiştirme tarzı, eğitimine verdiği önem, yavrusunu şefkat ve sevgiyle büyütmesinin aydınlık ve çağdaş geleceğimizin de teminat altına alınması anlamına geldiğini ifade eden Dinçer Solmaz, “Annelerimiz sadece yetiştirdikleri evlatlarına verdikleri sevgi ve eğitim ile değil çocuklarının geleceği adına verdikleri cumhuriyet ve özgürlük mücadelesiyle de ülkemizin ve bizlerin en büyük güvencesi olmuştur. Bu ülkenin fedakar anneleri ve kadınları kadar, ülkesinin bağımsızlığı, kurtuluşu, gelecek nesillerin huzuru ve güvenliği için mücadele vermiş hiçbir ülke kadını yoktur” diye konuştu.

Çocuklarını vatan, cumhuriyet ve Atatürk sevgisiyle yarınlara hazırlamak için büyük zorluklara göğüs geren annelerin, çok kıymetli ve özel bir görevi yerine getirdiklerinin altını çizen Solmaz, “Ancak unutmamak gerekir ki, anne olan kadınlarımızın büyük çoğunluğu aynı zamanda çalışan, iş hayatında yer alan kadınlarımız. Maalesef ki, kadınlarımız AKP iktidarı süresince çalışma ve sosyal hayattan soyutlanmış, kılık kıyafetine, oturup kalkmasına ve hatta gülmesine bile müdahale edilir hale gelmiştir. Annelerin ve tüm kadınlarımızın özgürce yaşayamadıkları, fikirlerini istedikleri gibi dile getiremedikleri, kendilerini rahatça ifade edemedikleri bir ortam günümüzde AKP iktidarının kadına ve anneye verdiği değeri de gözler önüne sermektedir” şeklinde konuştu.

“ÖZLENEN TÜRKİYE'Yİ

ANNELERLE KURACAĞIZ”

Bu ülkenin gelecekteki yöneticilerini, bilim insanlarını, sanatçılarını, sporcularını yetiştirecek annelerin özgürlüğü, sosyal ve ekonomik bağımsızlığının kendileri için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Solmaz, “Annelerimizin çocuklarını okula gönderirken güvenliğinden ve alacağı eğitimden endişelenmediği, çocuklarının ihtiyacını karşılamakta sıkıntı çekmeyeceği, annelikten ve kadınlıktan gelen tüm haklarını kullanabilecekleri, erkek egemen bir toplumda baskı altında yaşamayacakları bir Türkiye mümkün.

Türkiye'yi CHP olarak yeniden cumhuriyetin ve demokrasinin ışığıyla yükseltmek için yola çıkmışken biliyoruz ki, artık çocuklarının geleceğinden, eğitiminden, işsiz kalma korkusundan kurtulmak isteyen anneler ile birlikte bu mücadeleyi verecek, kadınlarımız ve annelerimizin özlediği Türkiye'ye birlikte kavuşacağız.

Tüm bu duygu ve düşüncelerimle ilk sığınağımız, ilk doktorumuz, ilk öğretmenimiz ve bizleri karşılık beklemeksizin canından can katarak seven, koruyan tüm Çorumlu annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Editör: SELDA FINDIK