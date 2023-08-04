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Tarihi proje, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından kamuoyuna tanıtılacak. 1 milyon 870 bin metrekarelik çimento fabrikası arazisine uygulanacak olan “Yeni Şehir Projesi'nin tanıtımı, 7 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşecek.

Çorum Belediyesi tarafından uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan çimento fabrikası arazisi projesi nihayete erdi. Yeşilin hakim olduğu, ticarethaneler, konut alanları ve sosyal donatılarıyla cazibe merkezine dönüşecek çimento fabrikası arazisi için artık sona gelindi. Çorum Belediyesi’nin şehre kazandırdığı çimento fabrikası arazisinde yeni bir şehir doğacak.

"Modern yaşam alanı olacak"

Şehrin geleceğine dönük büyük bir yatırımı Çorum’a kazandıracaklarını açıklayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Burası toplam 1 milyon 870 bin metrekarelik, çevreyoluna da cephesi olan muazzam bir arazi. ‘Bu şehri beraber yöneteceğiz’ sloganıyla burada nasıl bir planlama yapabiliriz diye toplumun her kesimi ile istişareler yaptık. Şehrin farkı kesimleri, kadınlar, gençler, çalışan insanlar nasıl bir planlama istiyorsa o yönde görüşlerini bizlere ilettiler. Çorum’a değer katacak her türlü detayı düşünerek yeni bir yapılaşmayı planladık. Şehrimize kazandırdığımız bu muazzam arazi Çorum’un modern yaşam alanı olacak” dedi.

Başkan Aşgın, “İçerisinde konuttan sosyal donatı alanlarına, yeşil alanlara, kamu alanlarına, ticarethanelerine kadar birçok yönüyle düşünülerek hazırlanan projeyi 7 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda hemşehrilerimizle paylaşacağız. Tüm hemşehrilerimizi tarihi ana şahitlik etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.