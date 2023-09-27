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Yaşayan Şehir Müzesi projesi yapım işi ihalesi Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 6 milyon 548 bin TL Yaşayan Şehir Müzesi yapım işi için ihaleye katılan Demirlibahçe Ekmek Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firması tarafından 5 milyon TL teklif sunuldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehirlerin kimliğini en iyi gösteren yerlerin şehir müzeleri olduğunu belirterek, "Bir şehrin kimliğini, geçmişini, geleneklerini, örf ve adetlerini, sanatını, zanaatını en fazla öne çıkaran yapılardan biri olarak şehir müzeleri ön plana çıkmaktadır. Çorum Belediyesi olarak eksikliğini hissettiğimiz Şehir Müzesi için bir ekip oluşturduk. Müze mekânı olarak şehrimizin tam merkezinde, şehrimizin hafızasında önemli bir yere sahip Velipaşa Hanı’nı tercih ettik" dedi.



"Şehir Müzesi, Velipaşa Hanı’na anlam katacak"

Yaşayan Şehir Müzesi’nin Velipaşa Hanı’na ayrı bir anlam katacağını ifade eden Başkan Aşgın, “Türkiye’nin en görkemli ahşap yapılarından biri olan yaklaşık 160 yıllık Velipaşa Hanının alt katında Velipaşa Kahvecisi, geleneksel Çorum mutfağını yaşatan restoranı, yerel ürünler ve el sanatları ürünlerinin ticaretinin yapıldığı dükkanlarıyla “Yaşayan Şehir Müzesi” için ideal bir mekan olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.