Çorum’da Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü (05 Haziran 2025 günü) Perşembe, Cuma ve Cumartesi pazarları aynı yerlerinde ve aynı mesai saatleri içerisinde hizmet verecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çorumlu vatandaşların mağdur olmamaları için Çorum Belediyesi ile ortak aldıkları karar doğrultusunda 5 Haziran Perşembe günü Perşembe, Cuma ve Cumartesi pazarlarının açık olacağını kaydetti.

Vatandaşları bayram öncesi sebze pazarlarında alışverişe beklediklerini ifade eden Erdoğan Yılmaz, tüm Çorum halkının bayramını kutlarken, sebzeci esnafına da hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Editör: Haber Merkezi