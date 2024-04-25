Çorum’da havaların mevsim normallerinin aksine sıcak ve kurak gitmesi sebebiyle Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yağmur duası yapıldı. Etkinlikte yağmurun yağması ve bereketin çok olması için eller semaya kaldırıldı.

Hıdırlık’ta öğle namazının ardından düzenlenen programa Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum eski Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, İl Müftü Vekili Adem Aygül, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy muhtarları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.



Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek bahar aylarında yağmurun bol yağması ve ürün veriminin artmasını Cenab-ı Allah’tan dilediklerini vurguladı.

Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Aşgın da katılımcılara teşekkür ederek eli nasırlı kavruk benizli üretmek için gecesini gündüzüne katan çiftçilerin başlarının tacı olduğunu ve onlarla gurur duyduklarını kaydetti.

Çiftçinin milletin efendisi olduğunu vurgulayarak Rabbimizden dualarının bereketli toprakların suyla buluşması olduğunu da söyleyen Başkan Aşgın, bu güzel etkinlikte kendilerini biraraya getirdiği için Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve yönetimine de teşekkür etti. “Rabbimden niyazımız; ‘gökten rahmetini, yerden bereketini esirgemesin” diyen Başkan Aşgın’ın konuşmasından sonra ise İl Müftü Vekili Adem Aygül tarafından yağmur duası yapıldı ve hep birlikte eller semaya kalktı.

Etkinlik sonunda katılımcılara yemek ikramı da yapıldı.