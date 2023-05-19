Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün İç Anadolu ve Batı Karadeniz için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, bugün İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Aksaray çevreleri ile Kastamonu'nun güneyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiği dile getirildi.

Yapılan uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, Su baskını, Yıldırım, Yerel dolu, Yağış anında kuvvetli rüzgar, Ulaşımda aksamalar vb) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği de açıklandı.